У Харкові, Херсоні на Дніпропетровщині повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Місцеві Telegram канали повідомляють про вибухи у Харкові, Херсоні та Дніпропетровській області. Про це інформує УНН.
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Користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у Харкові та Дніпропетровській області.
Кореспонденти Суспільного пишуть, що поблизу Херсона чутно звуки вибухів. За інформацією очевидців, є попадання у військовий обʼєкт.
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Вночі сирена лунала по всій території України окрім окупованого Криму.