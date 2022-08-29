У Харкові, Херсоні на Дніпропетровщині повідомляють про вибухи

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Користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у Харкові та Дніпропетровській області.

Кореспонденти Суспільного пишуть, що поблизу Херсона чутно звуки вибухів. За інформацією очевидців, є попадання у військовий обʼєкт.

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Вночі сирена лунала по всій території України окрім окупованого Криму.