В Харькове, Херсоне на Днепропетровщине сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Местные Telegram каналы сообщают о взрывах в Харькове, Херсоне и Днепропетровской области. Об этом информирует УНН.
Детали
Пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.
Корреспонденты Общественного пишут, что вблизи Херсона слышны звуки взрывов. По информации очевидцев, есть попадание в военный объект.
Добавим
Ночью сирена звучала по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.