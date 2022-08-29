В Харькове, Херсоне на Днепропетровщине сообщают о взрывах

Детали

Пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.

Корреспонденты Общественного пишут, что вблизи Херсона слышны звуки взрывов. По информации очевидцев, есть попадание в военный объект.

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Ночью сирена звучала по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.