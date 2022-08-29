Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова кассетными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстрелах города. Кассетными снарядами оккупанты обстреляли частный сектор в Киевском районе города. Об этом информирует УНН.
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«С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били «кассетниками» в приватном секторе. Информации о жертвах или пострадавших в настоящее время нет», — написал Терехов.
Напомним
Этой ночью была масштабная воздушная тревога. О взрывах сообщали также в Днепропетровской области и в окрестностях Херсона.