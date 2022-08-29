Оккупанты обстреливают оккупированные города Запорожской области, — Евтушенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские захватчики обстреливают оккупированные города Запорожской области. Об этом заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram, пишет УНН.
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«Провокации армии РФ на противоположном берегу продолжаются. Они снова обстреливают временно оккупированные населенные пункты Запорожской области», — говорится в сообщении.
Как отметил Евгений Евтушенко, есть угроза обстрела прибрежных территорий Никопольского района.
Напомним
Этой ночью была масштабная воздушная тревога.
Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова кассетными снарядами. О взрывах сообщали также в окрестностях Херсона.