Оккупанты обстреливают оккупированные города Запорожской области, — Евтушенко

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«Провокации армии РФ на противоположном берегу продолжаются. Они снова обстреливают временно оккупированные населенные пункты Запорожской области», — говорится в сообщении.

Как отметил Евгений Евтушенко, есть угроза обстрела прибрежных территорий Никопольского района.

Напомним

Этой ночью была масштабная воздушная тревога.

Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова кассетными снарядами. О взрывах сообщали также в окрестностях Херсона.