окупанти обстріляли житлові квартали Херсонської області, троє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Минулої доби російські окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області, поцілили у житлові квартали, в результаті троє людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
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"За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 400 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА. По місту Херсону ворог випустив 20 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю м. Херсона та населеного пункту Новорайської сільської громади Бериславського району.
Через російську агресію три людини дістали поранення",- йдеться у повідомленні.
Додамо
20 червня російські загарбники здійснили 72 обстріли Херсонської області, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще вісім - дістали поранення.