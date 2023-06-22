оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсонской области, три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области, попали в жилые кварталы, в результате три человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.
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"За минувшие сутки противник совершил – 79 обстрелов, выпустив 400 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 20 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание г. Херсона и населенного пункта Новорайской сельской общины Бериславского района.
Из-за российской агрессии три человека получили ранения",- говорится в сообщении.
Дополним
20 июня российские захватчики совершили 72 обстрела Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще восемь - получили ранения.