оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсонской области, три человека ранены

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"За минувшие сутки противник совершил – 79 обстрелов, выпустив 400 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 20 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание г. Херсона и населенного пункта Новорайской сельской общины Бериславского района.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения",- говорится в сообщении.

Дополним

20 июня российские захватчики совершили 72 обстрела Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще восемь - получили ранения.



