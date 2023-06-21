Окупанти 72 рази обстріляли Херсонську область: загинуло двоє осіб, ще вісім - дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Минулої доби, 20 червня, російські загарбники здійснили 72 обстріли Херсонської області, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще вісім - дістали поранення. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
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Зазначається, що окупанти здійснили 72 обстріли, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, "Градів" та авіації. По місту Херсону ворог випустив 15 снарядів. За словами голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію СТО та будівлі двох закладів освіти у Херсоні.
Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення.
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"Ці нелюди відкрили вогонь у спини тим, хто долав наслідки катастрофи, допомагав людям повернутися до нормального життя. У мікрорайоні Острів російська армія прицільним ударом убила 25-річного рятувальника ще вісім працівників ДСНС поранені", - заявив Прокудін.
Нагадаємо
Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що станом на вечір 20 червня через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області загинула 21 людина, ще 28 людей отримали поранення.