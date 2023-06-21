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Оккупанты 72 раза обстреляли Херсонскую область: погибли два человека, еще восемь - получили ранения

Киев • УНН

 • 697285 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. За прошедшие сутки, 20 июня, российские захватчики совершили 72 обстрела Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще восемь - получили ранения. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу главы Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.

Оккупанты 72 раза обстреляли Херсонскую область: погибли два человека, еще восемь - получили ранения

Детали

Отмечается, что оккупанты совершили 72 обстрела, выпустив 345 снарядов из минометов, артиллерии, ПТРК, БПЛА, "Градов" и авиации. По городу Херсону враг выпустил 15 снарядов. По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию СТО и здания двух учебных заведений в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще восемь - получили ранения. 

Цитата

"Эти нелюди открыли огонь в спины тем, кто преодолевал последствия катастрофы, помогал людям вернуться к нормальной жизни. В микрорайоне Остров российская армия прицельным ударом убила 25-летнего спасателя еще восемь работников ГСЧС ранены", - заявил Прокудин.

Напомним

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на вечер 20 июня из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области погиб 21 человек, еще 28 человек получили ранения.

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