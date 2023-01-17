Окупанти обстріляли Запорізьку область

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"Російські окупанти активізували дії, спрямовані на терор мирних громадян. Протягом минулої доби кількість обстрілів наших вільних земель зросла до 130. Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об’єктів цивільної інфраструктури", - зазначив Старух.

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Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі.

"На щастя, усі люди залишились цілі. Зберігаємо пильність. Укріплюємо тил. Допомагаємо армії", - наголосив голова ОВА.

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