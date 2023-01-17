Оккупанты обстреляли Запорожскую область

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"Российские оккупанты активизировали действия, направленные на террор мирных граждан. За прошедшие сутки количество обстрелов наших свободных земель возросло до 130. Поступило сообщение о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры", - отметил Старух.

Детали

Этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской общины. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили.

"К счастью, все люди остались целые. Сохраняем бдительность. Укрепляем тыл. Помогаем армии", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним

Российские захватчики обстреляли Запорожье.