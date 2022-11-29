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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29209 перегляди

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Загарбники обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області, є руйнування

Загарбники обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області, є руйнування

Київ • УНН

 • 619124 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок, 29 листопада, окупанти обстріляли Сумську область зі ствольної артилерії. Постраждало місцеве агропідприємство і адмінбудівля. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

«Новослобідську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів. Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном», - написав він в Telegram.

Деталі

Також, за його інформацією, пошкоджені 2 трактори та 3 автомобілі.

«Прильоти» були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти. Люди, на щастя, не постраждали», - додав очільник регіону.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом дня випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Ворогом обстріляні Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади. 

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