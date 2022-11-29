Загарбники обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок, 29 листопада, окупанти обстріляли Сумську область зі ствольної артилерії. Постраждало місцеве агропідприємство і адмінбудівля. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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«Новослобідську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів. Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном», - написав він в Telegram.
Деталі
Також, за його інформацією, пошкоджені 2 трактори та 3 автомобілі.
«Прильоти» були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти. Люди, на щастя, не постраждали», - додав очільник регіону.
Доповнення
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом дня випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Ворогом обстріляні Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади.