Загарбники обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області, є руйнування

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«Новослобідську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів. Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном», - написав він в Telegram.



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Також, за його інформацією, пошкоджені 2 трактори та 3 автомобілі.

«Прильоти» були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти. Люди, на щастя, не постраждали», - додав очільник регіону.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом дня випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Ворогом обстріляні Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади.