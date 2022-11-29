Захватчики обстреляли из артиллерии пограничье Сумской области, есть разрушения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник, 29 ноября, оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии. Пострадало местное агропредприятие и админздание. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

«Новослободскую громаду российские военные обстреляли из ствольной артиллерии. В одном из пограничных сел разорвались 9 вражеских снарядов. Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном», - написал он в Telegram.

Детали

Также, по его информации, повреждены 2 трактора и 3 автомобиля.

«Прилеты» были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода. Люди, к счастью, не пострадали», - добавил глава региона.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение дня выпустили по пограничной 129 мин, снарядов и прочей взрывчатки. Врагом обстреляны Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская громады. 

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