Захватчики обстреляли из артиллерии пограничье Сумской области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник, 29 ноября, оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии. Пострадало местное агропредприятие и админздание. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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«Новослободскую громаду российские военные обстреляли из ствольной артиллерии. В одном из пограничных сел разорвались 9 вражеских снарядов. Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном», - написал он в Telegram.
Детали
Также, по его информации, повреждены 2 трактора и 3 автомобиля.
«Прилеты» были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода. Люди, к счастью, не пострадали», - добавил глава региона.
Дополнение
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение дня выпустили по пограничной 129 мин, снарядов и прочей взрывчатки. Врагом обстреляны Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская громады.