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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти обстріляли Яворівський район на Львівщині

Окупанти обстріляли Яворівський район на Львівщині

Київ • УНН

 • 804858 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Львівської ОВА (ОДА) Максим Козицький повідомив про ракетний обстріл Яворівського району у Львівській області. Про це інформує УНН.

Цитата

“Сьогодні близько четвертої години ранку було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет, 4-ри потрапляння, 2-ві ракети було збито. Військовий об'єкт на території Явірського району. В наслідок ракетного удару - 4-ро пострадавших, один середньої важкості, троє легкої важкості. Госпіталізовано. Пожежу локалізовано”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цієї ночі було три масштабні повітряні тривоги. Вибухи лунали в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі.

Окупанти обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.

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