Окупанти обстріляли Яворівський район на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Львівської ОВА (ОДА) Максим Козицький повідомив про ракетний обстріл Яворівського району у Львівській області. Про це інформує УНН.
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“Сьогодні близько четвертої години ранку було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет, 4-ри потрапляння, 2-ві ракети було збито. Військовий об'єкт на території Явірського району. В наслідок ракетного удару - 4-ро пострадавших, один середньої важкості, троє легкої важкості. Госпіталізовано. Пожежу локалізовано”, — йдеться у повідомленні.
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