Окупанти обстріляли Яворівський район на Львівщині

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“Сьогодні близько четвертої години ранку було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет, 4-ри потрапляння, 2-ві ракети було збито. Військовий об'єкт на території Явірського району. В наслідок ракетного удару - 4-ро пострадавших, один середньої важкості, троє легкої важкості. Госпіталізовано. Пожежу локалізовано”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цієї ночі було три масштабні повітряні тривоги. Вибухи лунали в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі.

Окупанти обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.