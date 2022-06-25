Оккупанты обстреляли Яворовский район во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Львовской ОВА (ОДА) Максим Козицкий сообщил о ракетных обстрелах Яворивского района во Львовской области. Об этом информирует УНН.
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“Сегодня, около четырех часов утра, был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет, 4 попадания, 2 ракеты были сбиты. Военный объект на территории Явирского района. В результате ракетного удара - 4 пострадавших, один средней тяжести, трое легкой тяжести. Госпитализирован. Пожар локализован”, — говорится в сообщении .
Напомним
Этой ночью было три масштабных воздушных тревоги. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Запорожье и Днепре.
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