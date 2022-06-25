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13:44 • 25499 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 38386 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 42349 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 19819 просмотра

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Оккупанты обстреляли Яворовский район во Львовской области

Оккупанты обстреляли Яворовский район во Львовской области

Киев • УНН

 • 804857 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Львовской ОВА (ОДА) Максим Козицкий сообщил о ракетных обстрелах Яворивского района во Львовской области. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Сегодня, около четырех часов утра, был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет, 4 попадания, 2 ракеты были сбиты. Военный объект на территории Явирского района. В результате ракетного удара - 4 пострадавших, один средней тяжести, трое легкой тяжести. Госпитализирован. Пожар локализован”, — говорится в сообщении .

Напомним

Этой ночью было три масштабных воздушных тревоги. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Запорожье и Днепре.

Оккупанты обстреляли ракетами поселок Десна в Черниговской области.

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