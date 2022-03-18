Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти зранку завдали удар по військовому об’єкту під Запоріжжям. Про це під час телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, пише УНН.
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"Щойно приліт був у районі під Запоріжжям… У нас там військовий об'єкт, куди прилетіли дві бомби: або "Смерч", або з літака скинули”, - повідомив Старух.
Деталі
Він додав, що в результаті одна бомба розірвалася, інша - ні. Наслідки уточнюються. Даних про жертви наразі немає.
Доповнення
Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу під час ворожої атаки на Львів.
Також вранці був ворожий удар у Миколаївській області.