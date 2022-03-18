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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям - голова ОВА

Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям - голова ОВА

Київ • УНН

 • 326678 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти зранку завдали удар по військовому об’єкту під Запоріжжям. Про це під час телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, пише УНН.

Цитата

"Щойно приліт був у районі під Запоріжжям… У нас там військовий об'єкт, куди прилетіли дві бомби: або "Смерч", або з літака скинули”, - повідомив Старух.

Деталі

Він додав, що в результаті одна бомба розірвалася, інша - ні. Наслідки уточнюються. Даних про жертви наразі немає.

Доповнення

Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу під час ворожої атаки на Львів.

Також вранці був ворожий удар у Миколаївській області.

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