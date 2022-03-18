Оккупанты обстреляли военный объект под Запорожьем - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Российские оккупанты утром нанесли удар по военному объекту под Запорожьем. Об этом во время телемарафона сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пишет УНН.
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"Только что прилет был в районе под Запорожьем... У нас там военный объект, куда прилетели две бомбы: или "Смерч", или с самолета сбросили”, - сообщил Старух.
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Он добавил, что в результате одна бомба разорвалась, другая - нет. Последствия уточняются. Данных о жертвах пока нет.
Дополнение
Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во время вражеской атаки на Львов.
Также утром был вражеский удар в Николаевской области.