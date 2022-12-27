Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади — Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Деталі
У самому Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.
В Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.
У Марганецькій громаді наслідки нічних ударів ще з’ясовуються.
Додамо
Окупаційна російська армія 23 рази обстріляла 3 громади Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманьська та Білопільська громади.