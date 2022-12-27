Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині

Деталі

У самому Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

В Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударів ще з’ясовуються.

Додамо

Окупаційна російська армія 23 рази обстріляла 3 громади Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманьська та Білопільська громади.