Оккупанты обстреляли три общины в Днепропетровской области

Детали

В самом Никополе изуродованы несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин.

В Марганецкой общине последствия ночных ударов еще выясняются.

Добавим

Оккупационная русская армия 23 раза обстреляла 3 общины Сумской области. Под вражеским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманьская и Белопольская общины.