Окупанти обстріляли Сумську область з гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Ворог використав станковий гранатомет (АГС). 20 боєприпасів зірвалися на нашій території. На щастя, обійшлося без руйнувань", - написав Живицький у Telegram.
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Від початку листопада російські окупанти завдали понад 170 ударів по прикордонним територіям Сумської області.