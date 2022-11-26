Оккупанты обстреляли Сумскую область из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские оккупанты обстреляли пограничную деревню Белопольской общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Около 16:30 российские военные обстреляли пограничную деревню Белопольской общины. Враг использовал станковый гранатомет (АГС). 20 боеприпасов сорвались на нашей территории. К счастью, обошлось без разрушений", - написал Живицкий в Telegram.
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С начала ноября российские оккупанты нанесли более 170 ударов по приграничным территориям Сумской области.