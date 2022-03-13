Окупанти обстріляли Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат. Людей завчасно евакуювали

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Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

"На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.

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