Окупанти обстріляли Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат. Людей завчасно евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Окупанти нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення КМДА.
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Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.
Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.
"На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.
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