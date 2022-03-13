Оккупанты обстреляли Пуща-Водицкий психоневрологический интернат. Людей заблаговременно эвакуировали

Детали

Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

Вследствие взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.

"На момент обстрела, подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты", - говорится в сообщении.

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