Оккупанты обстреляли Пуща-Водицкий психоневрологический интернат. Людей заблаговременно эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение КГГА.
Детали
Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
Вследствие взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.
"На момент обстрела, подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты", - говорится в сообщении.
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