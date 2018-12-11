Окупанти обстріляли позиції прикордонників на КПВВ "Мар'їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Учора о 21.35 з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка було відкрито вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї різного калібру по позиціям прикордонників зі складу Об’єднаних сил, що несуть службу на блокпості першого оборонного рубежу перед КПВВ "Мар’їнка". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
У цей час контрольно-пропускні операції були завершені й в зоні ураження цивільних осіб не було, військовослужбовці знаходились в укриттях. Вогонь у відповідь не відкривався. На щастя, постраждалих немає.
Провокаційні дії російсько-окупаційних військ спрямовані на дестабілізацію ситуації в межах гуманітарних дорожніх коридорів, в результаті якої можливе ведення обмежень на роботу КПВВ.
Не дивлячись на збройні провокації, підрозділи Об’єднаних сил продовжують цілодобово забезпечувати безпеку в регіоні.
Сьогодні всі КПВВ відкрились згідно графіку та працюють у штатному режимі.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби, 10 грудня, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.