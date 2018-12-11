Оккупанты обстреляли позиции пограничников на КПВВ "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вчера в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка был открыт огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосту первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
В это время контрольно-пропускные операции были завершены и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь не открывался. К счастью, пострадавших нет.
Провокационные действия российско-оккупационных войск направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу КПВВ.
Несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.
Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.