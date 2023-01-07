Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя

Цитата

“Вибухи, які нещодавно чуло все місто — це ще один доказ того, що росія — це країна без честі і совісті. Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Але одне ми зараз знаємо точно: росія — країна-терорист. І будьте уважні! Зберігається загроза повторного обстрілу, тому перебувайте у безпечних місцях”, — наголосив він.

Нагадаємо

У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки".