Оккупанты обстреляли окрестности Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли окрестности Запорожья. Сейчас все детали ракетной атаки выясняются. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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“Взрывы, которые недавно слышал весь город — это еще одно доказательство того, что россия — это страна без чести и совести. Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья. Сейчас все детали ракетной атаки выясняются. Но одно мы сейчас знаем точно: россия — страна-террорист. И будьте внимательны! Сохраняется угроза повторного обстрела, поэтому находитесь в безопасных местах”, — подчеркнул он.
Напомним
В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска".