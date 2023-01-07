Оккупанты обстреляли окрестности Запорожья

Цитата

“Взрывы, которые недавно слышал весь город — это еще одно доказательство того, что россия — это страна без чести и совести. Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья. Сейчас все детали ракетной атаки выясняются. Но одно мы сейчас знаем точно: россия — страна-террорист. И будьте внимательны! Сохраняется угроза повторного обстрела, поэтому находитесь в безопасных местах”, — подчеркнул он.

Напомним

В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска".