Окупанти обстріляли Нікопольський район

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"Напруженою була ніч на Нікопольщині... Росіяни тричі обстрiляли район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів. Люди цілі", - зазначив він.

У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби. Деталi обстрiлiв ще з'ясовуються, додав Резніченко.

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