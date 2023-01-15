Оккупанты обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Напряженной была ночь на Никопольщине... Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов. Люди целы", - отметил он.
В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы. Детали обстрелов еще выясняются, добавил Резниченко.
Напомним
В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 18 человек погибли.