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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 63769 перегляди

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Окупанти обстріляли Марганець з боку Енергодара: у РВА поділилися відео

Окупанти обстріляли Марганець з боку Енергодара: у РВА поділилися відео

Київ • УНН

 • 501026 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські військові вночі 22 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі поділився відео обстрілу, оприлюдненого місцевим пабліком, пише УНН.

Цитата

"Марганець, момент нічного обстрілу з боку Енергодару", - ідеться у повідомленні. 

Доповнення

Окупанти вночі 22 листопада накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

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