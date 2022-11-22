Окупанти обстріляли Марганець з боку Енергодара: у РВА поділилися відео
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські військові вночі 22 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі поділився відео обстрілу, оприлюдненого місцевим пабліком, пише УНН.
Цитата
"Марганець, момент нічного обстрілу з боку Енергодару", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Окупанти вночі 22 листопада накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.