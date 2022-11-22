Оккупанты обстреляли Марганец со стороны Энергодара: в РВА поделились видео
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские военные ночью 22 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду в Днепропетровской области. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале поделился видео обстрела, обнародованного местным пабликом, пишет УНН.
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"Марганец, момент ночного обстрела со стороны Энергодара", - говорится в сообщении.
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Оккупанты ночью 22 ноября накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады. Обошлось без погибших и раненых. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются.