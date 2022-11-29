Окупанти обстріляли з "Граду" житловий сектор в Лимані: є жертва та поранені

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"Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 – поранені. Їм надається необхідна медична допомога", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

Цієї ночі та вранці російські війська обстрілювали всю лінію фронту Донеччини – у Сіверській громаді одна людина дістала поранення, на Горлівському напрямку пошкоджено два будинки.