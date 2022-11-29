Оккупанты обстреляли из "Града" жилой сектор в Лимане: есть жертва и раненые

Цитата

"Оккупанты нанесли удар с РСЗО "Град" по жилому сектору. 1 человек погиб, 3 – ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Тимошенко.

Напомним

Этой ночью и утром российские войска обстреливали всю линию фронта Донецкой области – в Северской громаде один человек получил ранения, на Горловском направлении повреждены два дома.