Окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської. Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни били з мінометів - 10 прильотів. Новослобідська громада: ворогом здійснено обстріл з АГС - 10 пострілів", - йдеться у повідомленні.

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В обох випадках без наслідків.

"Також сьогодні над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е)", - зазначили у Сумській ОВА.

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