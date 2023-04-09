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Окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Київ • УНН

 • 614882 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади Сумщини, а саме Новослобідську та Білопільську, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської. Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни били з мінометів - 10 прильотів. Новослобідська громада: ворогом здійснено обстріл з АГС - 10 пострілів", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

В обох випадках без наслідків.

"Також сьогодні над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е)", - зазначили у Сумській ОВА.

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