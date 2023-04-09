Оккупанты обстреляли две громады Сумщины

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 2 пограничных общин: Новослободской и Белопольской. Белопольская громада: в течение дня по территории громады россияне били из минометов - 10 прилетов. Новослободская громада: врагом осуществлен обстрел из АГС - 10 выстрелов", - говорится в сообщении.

Дополнение

В обоих случаях без последствий.

"Также сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА (предварительно типа Zala 421-16е)", - отметили в Сумской ОГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты продвинулись в Бахмуте и контролируют около 75% города - эксперт BILD