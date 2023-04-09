Оккупанты обстреляли две громады Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В течение дня россияне обстреляли две приграничные громады Сумщины, а именно Новослободскую и Белопольскую, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.
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"В течение дня россияне осуществили обстрелы 2 пограничных общин: Новослободской и Белопольской. Белопольская громада: в течение дня по территории громады россияне били из минометов - 10 прилетов. Новослободская громада: врагом осуществлен обстрел из АГС - 10 выстрелов", - говорится в сообщении.
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В обоих случаях без последствий.
"Также сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА (предварительно типа Zala 421-16е)", - отметили в Сумской ОГА.
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