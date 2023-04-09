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Оккупанты обстреляли две громады Сумщины

Оккупанты обстреляли две громады Сумщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В течение дня россияне обстреляли две приграничные громады Сумщины, а именно Новослободскую и Белопольскую, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 2 пограничных общин: Новослободской и Белопольской. Белопольская громада: в течение дня по территории громады россияне били из минометов - 10 прилетов. Новослободская громада: врагом осуществлен обстрел из АГС - 10 выстрелов", - говорится в сообщении.

Дополнение

В обоих случаях без последствий.

"Также сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА (предварительно типа Zala 421-16е)", - отметили в Сумской ОГА.

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