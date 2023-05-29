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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини. В Ізюмському районі поранення зазнав 49-річний чоловік, у Куп'янському - поранено 73-річну жінку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Цитата

«Минулої ночі близько 0:30 у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік», - написав Синєгубов.

За його словами, у селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли 2 господарчі споруди.

«Внаслідок артилерійського обстрілу села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнала жінка 73 років. У Куп'янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль», - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".

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