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Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, есть раненые

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли четыре района Харьковской области. В Изюмском районе ранения получил 49-летний мужчина, в Купянском - ранена 73-летняя женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковской области. Под огнем находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Цитата

«Прошлой ночью около 0:30 в селе Богуславка Изюмского района в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом. Ранения получил 49-летний гражданский мужчина», - написал Синегубов.

По его словам, в селе Петропавловка Купянского района обстрелом повреждено частное домовладение. Горели 2 хозяйственные постройки.

«В результате артиллерийского обстрела села Кучеровка Купянского района ранения получила женщина 73 лет. В Купянске обстрелами повреждены жилой дом и автомобиль», - сообщил Синегубов.

Дополнение

Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".

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