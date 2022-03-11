Окупанти не полишають спроб вийти на межу Луганщини, хочуть шлях на Харків та Донбас - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти зранку відкрили вогонь по мирним житловим кварталам Сєвєродонецька. Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Луганщини, хочуть шлях на Харківщину та Донбас, повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
Цитата
“Окупанти будь-якою ціною намагаються вийти на адміністративний кордон Луганщини, звідки відривається шлях на Харківщину та Донеччину. Росіянам байдужі людські життя – вони спрямовують гради на жінок та дітей заради захоплення декількох кілометрів землі. На самотніх стариків, як в Рубіжному, де розстріляно будинок для людей похилого віку. Така ціна нашого життя у носіїв "руського миру", - наголосив Гайдай.
Деталі
За інформацією голови ОДА, упродовж учорашньої доби та сьогодні зранку внаслідок російських обстрілів сталися займання багатоповерхівок в Сєвєродонецьку по вул. Вілєсова, Курчатова, пр. Гвардійський.
А вже сьогодні приблизно о 6:15 ворог вчергове відкрив вогонь по мирним кварталам вул. Гагаріна, Курчатова, шосе Будівельників, Сиротиного.
Наслідки пожеж через обстріли рятувальники ліквідували також у Лисичанську – на кв. Молодіжний та вул. Жовтнева; Рубіжному – вул. Володимирська, Руденко; Кремінній – вул. Автопаркова.
Доповнення
Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.