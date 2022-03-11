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Оккупанты не оставляют попыток выйти на границу Луганской области, хотят путь на Харьков и Донбасс - ОГА

Киев • УНН

 • 152804 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты утром открыли огонь по мирным жилым кварталам Северодонецка. Оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницу Луганской области, хотят путь на Харьковскую область и Донбасс, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

“Оккупанты любой ценой пытаются выйти на административную границу Луганской области, откуда отрывается путь на Харьковскую и Донецкую области. Россиянам безразличны человеческие жизни - они направляют грады на женщин и детей ради захвата нескольких километров земли. На одиноких стариков, как в Рубежном, где расстрелян дом престарелых. Такова цена нашей жизни у носителей "русского мира", - подчеркнул Гайдай.

Детали

По информации главы ОГА, в течение вчерашних суток и сегодня утром в результате российских обстрелов произошли возгорания многоэтажек в Северодонецке по ул. Вилесова, Курчатова, пр. Гвардейский.

А уже сегодня примерно в 6:15 враг в очередной раз открыл огонь по мирным кварталам ул. Гагарина, Курчатова, шоссе Строителей, Сиротино.

Последствия пожаров из-за обстрелов спасатели ликвидировали также в Лисичанске - на кв. Молодежный и ул. Октябрьская; Рубежном - ул. Владимирская, Руденко; Кременной - ул. Автопарковая.

Дополнение

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

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