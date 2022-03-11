Оккупанты не оставляют попыток выйти на границу Луганской области, хотят путь на Харьков и Донбасс - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты утром открыли огонь по мирным жилым кварталам Северодонецка. Оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницу Луганской области, хотят путь на Харьковскую область и Донбасс, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Цитата
“Оккупанты любой ценой пытаются выйти на административную границу Луганской области, откуда отрывается путь на Харьковскую и Донецкую области. Россиянам безразличны человеческие жизни - они направляют грады на женщин и детей ради захвата нескольких километров земли. На одиноких стариков, как в Рубежном, где расстрелян дом престарелых. Такова цена нашей жизни у носителей "русского мира", - подчеркнул Гайдай.
Детали
По информации главы ОГА, в течение вчерашних суток и сегодня утром в результате российских обстрелов произошли возгорания многоэтажек в Северодонецке по ул. Вилесова, Курчатова, пр. Гвардейский.
А уже сегодня примерно в 6:15 враг в очередной раз открыл огонь по мирным кварталам ул. Гагарина, Курчатова, шоссе Строителей, Сиротино.
Последствия пожаров из-за обстрелов спасатели ликвидировали также в Лисичанске - на кв. Молодежный и ул. Октябрьская; Рубежном - ул. Владимирская, Руденко; Кременной - ул. Автопарковая.
Дополнение
Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.