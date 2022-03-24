Окупанти нав’язують думки своїй армії, що війну необхідно завершити до 9 травня – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Серед особового складу збройних сил росії постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
У Генштабі нагадали, що триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Цитата
"За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що кремль готував напад на Україну задовго до початку війни. Захопити державу москва планувала протягом 48–72 годин, однак бліцкриг провалився.