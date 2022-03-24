Оккупанты навязывают мысли своей армии, что войну необходимо завершить к 9 мая - Генштаб

В Генштабе напомнили, что длится двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

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"По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мысли, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что кремль готовил нападение на Украину задолго до начала войны. Захватить государство москва планировала в течение 48-72 часов, однако блицкриг провалился.