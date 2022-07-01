Окупанти намагаються втекти до Криму через Арабатську стрілку – ГУР

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"В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", –ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, у Херсонській області фіксують непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову між російським окупантом та батьком, в якій другий розповів, що в росії правоохоронці стали масово писати рапорти на звільнення. Силовики не хочуть потрапити на війну в Україну, навіть бояться цього.