Оккупанты пытаются сбежать в Крым через Арабатскую стрелку – ГУР

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"В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят пищу и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом, передвигаются исключительно ночью, а днем ​​скрываются", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в Херсонской области фиксируют нередкие случаи дезертирства русских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор между российским оккупантом и отцом, в котором второй рассказал, что в россии правоохранители стали массово писать рапорты на увольнение. Силовики не хотят попасть на войну в Украине, даже боятся этого.