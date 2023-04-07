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Окупанти намагаються вести наступ на чотирьох напрямках: у Генштабі доповіли про обстановку на фронті

Окупанти намагаються вести наступ на чотирьох напрямках: у Генштабі доповіли про обстановку на фронті

Київ • УНН

 • 653017 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках, де за добу українські захисники відбили понад 40 атак противника, пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генштабу.

Деталі

Окупанти намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського.

Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 110 осіб, 3633 танків та сотень одиниць військової техніки.

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