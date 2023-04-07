Оккупанты пытаются вести наступление на четырех направлениях: в Генштабе доложили об обстановке на фронте

Детали

Оккупанты пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского.

Подразделения сил обороны отбили около 14 атак противника на указанном участке.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов врага.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники.