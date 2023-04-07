Оккупанты пытаются вести наступление на четырех направлениях: в Генштабе доложили об обстановке на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях, где за сутки украинские защитники отбили более 40 атак противника, пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба.
Детали
Оккупанты пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Так, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского.
Подразделения сил обороны отбили около 14 атак противника на указанном участке.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов врага.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники.