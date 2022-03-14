Окупанти намагалися прорвати оборону на Донецькому напрямку і втратили до 100 людей

Деталі

Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.

Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки.

Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила.

Додамо

Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь.