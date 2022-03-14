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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти намагалися прорвати оборону на Донецькому напрямку і втратили до 100 людей

Окупанти намагалися прорвати оборону на Донецькому напрямку і втратили до 100 людей

Київ • УНН

 • 148784 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід", пише УНН.

Деталі

Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.

Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки.

Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила.

Додамо

Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь.

Українські Національні Новини

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