Окупанти намагалися прорвати оборону на Донецькому напрямку і втратили до 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід", пише УНН.
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Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.
Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки.
Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила.
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Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь.