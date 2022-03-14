Оккупанты пытались прорвать оборону на Донецком направлении и потеряли до 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил. Об этом информирует Оперативно-тактическая группировка "Восток", пишет УНН.
Детали
Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты.
Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносила огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна обеспечения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.
Понеся потерь батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.
Добавим
Учитывая текущую ситуацию захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь.