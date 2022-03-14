Оккупанты пытались прорвать оборону на Донецком направлении и потеряли до 100 человек

Детали

Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты.

Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносила огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна обеспечения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.

Понеся потерь батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.

Добавим

Учитывая текущую ситуацию захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь.