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Окупанти накопичують свої війська на лівобережжі Херсонщини - Соболевський

Київ • УНН

 • 1198032 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На лівобережній частині Хесонщини окупанти накопичують свої сили. Проте наразі невідомо, чи це підготовка до наступальних операцій. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.

Окупанти накопичують свої війська на лівобережжі Херсонщини - Соболевський

Цитата

«Можуть насправді бути будь-які дії, тому що це війна. Ми бачимо зараз певне накопичення ресурсів на лівобережній частині Херсонській області. Але чи це підготовка до можливих наступальних операцій, розуміють лише військові. Найбільш логічним була би підготовка наступу на Запоріжжя, ніж форсувати Дніпро. Вони ледь вийшли через Дніпро, коли тікали з правобережної частини Херсонщини. Зараз масштабно зробити таку операцію, я не думаю, що вони мають такі можливості. Запоріжжя – це більш небезпечний напрямок можливого наступу. Але я впевнений, що наші військові це чудово розуміють і в орків нічого не вийде», – повідомив Соболевський.

Проте ворог і надалі продовжує обстріли. Для цього використовує РСЗВ, артилерійські та мінометні системи, час від часу фіксуються ракетні обстріли. Бʼють в зоні 15-20 км, тож небезпека полягає в короткому проміжку часу з моменту вильоту до прильоту.

Нагадаємо

Херсонську область за 22 січня російська армія обстріляла 25 разів, поранення отримали троє людей.

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