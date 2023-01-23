Оккупанты накапливают свои войска на левобережье Херсонщины - Соболевский

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«Могут на самом деле быть любые действия, потому что это война. Мы видим сейчас определенное накопление ресурсов на левобережной части Херсонской области. Но подготовка ли это к возможным наступательным операциям, понимают только военные. Наиболее логичным была бы подготовка наступления на Запорожье, чем форсировать Днепр. Они едва вышли через Днепр, когда бежали из правобережной части Херсонщины. Сейчас масштабно сделать такую операцию, я не думаю, что они имеют такие возможности. Запорожье – это более опасное направление возможного наступления. Но я уверен, что наши военные это прекрасно понимают и у орков ничего не получится», – сообщил Соболевский.

Однако враг и в дальнейшем продолжает обстрелы. Для этого использует РСЗО, артиллерийские и минометные системы, время от времени фиксируются ракетные обстрелы. Бьют в зоне 15-20 км, поэтому опасность заключается в коротком промежутке времени с момента вылета до прилета.

Напомним

Херсонскую область за 22 января российская армия обстреляла 25 раз, ранения получили три человека.