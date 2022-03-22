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Окупанти на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню

Окупанти на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню

Київ • УНН

 • 104753 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Сумській області російські окупанти вбили 59-річну жінку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах у лікарню, повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Цитата

"За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

У Миколаївський області російські окупанти розстріляли виховательок дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу, мікроавтобус, який був маркований знаками "червоного хреста", загорівся.

Українські Національні Новини

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