Окупанти на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Сумській області російські окупанти вбили 59-річну жінку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах у лікарню, повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Цитата
"За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
У Миколаївський області російські окупанти розстріляли виховательок дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу, мікроавтобус, який був маркований знаками "червоного хреста", загорівся.