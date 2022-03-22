Оккупанты в Сумской области расстреляли пожилую пару, ехавшую на велосипедах в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Сумской области российские оккупанты убили 59-летнюю женщину и ранили ее мужа, когда они ехали на велосипедах в больницу, сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
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"По данным следствия, 19 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации из огнестрельного оружия обстреляли супругов-пенсионеров, которые ехали на велосипедах до тростянецкой больницы по полевой дороге. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
В Николаевский области российские оккупанты расстреляли воспитательниц детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела микроавтобус, который был маркирован знаками Красного Креста, загорелся.